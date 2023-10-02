В РЖД разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров по биометрии
В РЖД разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров поездов по биометрии, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора компании Олега Белозерова.
По его словам, она может быть применена при покупке билета или при посадке в поезд. Отмечается, что пока это технологический эксперимент.
Белозеров признал, что существует «определенное количество рисков при использовании биометрии».
Как стало известно ранее, Минтранс, РЖД и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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