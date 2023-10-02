В РЖД разрабатывают алгоритм идентификации пассажиров по биометрии

По его словам, она может быть применена при покупке билета или при посадке в поезд. Отмечается, что пока это технологический эксперимент.

Белозеров признал, что существует «определенное количество рисков при использовании биометрии».

Как стало известно ранее, Минтранс, РЖД и Центр биометрических технологий планируют в начале 2024 года провести эксперимент по использованию биометрии для посадки пассажиров на поезд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

