В России запустят суперприложение для госслужащих
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует создать суперприложение (super app) для госслужащих, первый рабочий прототип программы могут запустить до конца 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ведомство уже объявило тендер почти на 500 млн рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест. Минцифры планирует объединить в приложении мессенджер, почту, средства для видео-конференц-связи, облачное хранилище, внутренний портал, работу с офисными документами, антивирусное программное обеспечение. Прототип программы появится в Минцифры, Росстате, Пенсионном фонде, Минэкономразвития, фельдъегерской службе.
Как отметил директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов, к концепции «суперприложения для чиновников» ведомство пришло, так как коммуникация — «это ключевой процесс в работе». Пока у федеральных органов исполнительной власти достаточно большой парк автоматизированных рабочих мест, поэтому аппаратную часть программы доработают позже.
Как ожидается, новая разработка повысит информационную безопасность и независимость ведомств от санкционных рисков, отмечает телеканал «360».
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