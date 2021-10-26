В России запустят суперприложение для госслужащих

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует создать суперприложение (super app) для госслужащих, первый рабочий прототип программы могут запустить до конца 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Ведомство уже объявило тендер почти на 500 млн рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест. Минцифры планирует объединить в приложении мессенджер, почту, средства для видео-конференц-связи, облачное хранилище, внутренний портал, работу с офисными документами, антивирусное программное обеспечение. Прототип программы появится в Минцифры, Росстате, Пенсионном фонде, Минэкономразвития, фельдъегерской службе.

Как отметил директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов, к концепции «суперприложения для чиновников» ведомство пришло, так как коммуникация — «это ключевой процесс в работе». Пока у федеральных органов исполнительной власти достаточно большой парк автоматизированных рабочих мест, поэтому аппаратную часть программы доработают позже.

Как ожидается, новая разработка повысит информационную безопасность и независимость ведомств от санкционных рисков, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новость
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