В России запустят суперприложение для госслужащих

Ведомство уже объявило тендер почти на 500 млн рублей на разработку новых автоматизированных рабочих мест. Минцифры планирует объединить в приложении мессенджер, почту, средства для видео-конференц-связи, облачное хранилище, внутренний портал, работу с офисными документами, антивирусное программное обеспечение. Прототип программы появится в Минцифры, Росстате, Пенсионном фонде, Минэкономразвития, фельдъегерской службе.

Как отметил директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов, к концепции «суперприложения для чиновников» ведомство пришло, так как коммуникация — «это ключевой процесс в работе». Пока у федеральных органов исполнительной власти достаточно большой парк автоматизированных рабочих мест, поэтому аппаратную часть программы доработают позже.

Как ожидается, новая разработка повысит информационную безопасность и независимость ведомств от санкционных рисков, отмечает телеканал «360».



