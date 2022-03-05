В России задумались о легализации пиратского ПО из-за санкций

Газета ссылается на «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», в котором говорится в том числе о возможном использовании ПО без согласия патентообладателя в случае крайней необходимости.

Как сообщили в Минцифры, речь идет о программах, которым нет аналогов в России. Ведомство выступает «за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО» в части освобождения от ответственности за использование пиратских продуктов.

Ранее из-за санкций, введенных против России на фоне военной операции на Украине, работу в РФ приостановили компании Microsoft, Autodesk, Cisco, SAP и другие.

