В России задумались о легализации пиратского ПО из-за санкций
Уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения из стран, которые поддержали санкции против России, могут отменить. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Газета ссылается на «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», в котором говорится в том числе о возможном использовании ПО без согласия патентообладателя в случае крайней необходимости.
Как сообщили в Минцифры, речь идет о программах, которым нет аналогов в России. Ведомство выступает «за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО» в части освобождения от ответственности за использование пиратских продуктов.
Ранее из-за санкций, введенных против России на фоне военной операции на Украине, работу в РФ приостановили компании Microsoft, Autodesk, Cisco, SAP и другие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,8 млн+89 174 / сут.
Умерли
355 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
14,3 млн+161 тыс. / сут.
- Экс-премьер Украины заявил о «неадекватном состоянии» Зеленского
- «Аэрофлот» опроверг сообщения об отставке гендиректора Полубояринова
- СМИ: В Италии арестовали «яхты Мордашова и Тимченко»
- В России задумались о легализации пиратского ПО из-за санкций
- Три человека погибли в автоаварии на трассе в Красноярском крае
- У россиян с коронавирусом обнаружили «черную плесень»
- Еще одна страна ввела санкции против банков РФ и запретила поставку электроники
- Сеул: КНДР запустила баллистическую ракету
- СМИ: Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине
- Во Владивостоке «заминировали» самолет, а в Хабаровске – все школы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru