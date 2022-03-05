В России задумались о легализации пиратского ПО из-за санкций

Уголовную и административную ответственность за использование пиратского программного обеспечения из стран, которые поддержали санкции против России, могут отменить. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Газета ссылается на «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», в котором говорится в том числе о возможном использовании ПО без согласия патентообладателя в случае крайней необходимости.

Как сообщили в Минцифры, речь идет о программах, которым нет аналогов в России. Ведомство выступает «за сбалансированный подход, чтобы стимулировать переход на российское ПО» в части освобождения от ответственности за использование пиратских продуктов.

Ранее из-за санкций, введенных против России на фоне военной операции на Украине, работу в РФ приостановили компании Microsoft, Autodesk, Cisco, SAP и другие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Россия
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