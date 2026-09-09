В свою очередь руководитель Испытательно-лабораторного центра Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН Сергей Ершов в разговоре с НСН усомнился в том, модель искусственного интеллекта (ИИ) может предложить верное решение в подобном случае.

«Это оксюморон, это нереально и, наверное, неправда. Таков отзыв ведущих математиков мира относительно этой новости. Только несколько десятков человек в мире глубоко погружены в эту тему. То, что предлагает нейросеть, – просто шляпа. Искусственный интеллект может предлагать такие решения теорем, в которых не разберется ни один научный коллектив в мире. Тем не менее эти решения будут фейковыми. Это создает правовую проблему – человек, который задает задачу ИИ, должен отвечать за нее. Уравнение Навье-Стокса позволяет учитывать не только упругие свойства жидкости, но и вязкие. На данный момент оно решается численно через массу непростых уравнений. Это амбициозная математическая задача. Аналитическое решение такого уравнения было бы красивым решением довольно сложной математической задачи. В прикладном смысле это позволило бы сократить машинные мощности, которые нужны для решения этих задач», - объяснил он.

Ранее ведущий научный сотрудник OpenAI Джейкоб Пачоцки допустил, что ИИ в скором времени сможет развиваться без участия человека. Он также призвал теснее согласовывать развитие технологий с интересами людей, либо при необходимости замедлять дальнейшую разработку, напоминает «Радиоточка НСН».

