«Шляпа и оксюморон»: В мире не поверили в решение «задачи тысячелетия»
Иван Ремизов напомнил НСН, что уравнения Навье-Стокса – основа гидродинамики, а Сергей Ершов усомнился, что нейросеть может решать подобные задачи.
Математик Иван Ремизов сообщил НСН, что у мировых экспертов по-прежнему нет полного понимания свойств решений уравнений Навье-Стокса.
Компания OpenAI заявила, что ее внутренняя модель на основе искусственного интеллекта нашла решение одной из семи «задач тысячелетия» — проблемы существования и гладкости решений уравнений Навье — Стокса. Ремизов напомнил, что до сих пор считалось, что аналитические решения этих уравнений известны лишь для отдельных случаев.
«Уравнения Навье-Стокса описывают движение вязкой ньютоновской жидкости - например, жидкой воды при обычных условиях. Эти уравнения являются основой гидродинамики - науки о движении жидкостей, поэтому они используются во многих практических приложениях и научных исследованиях. На практике уравнения Навье-Стокса решают приближенно с достаточной точностью на компьютере. Однако в аналитическом виде решения этих уравнений найдены лишь в некоторых частных случаях, и нет полного понимания свойств решений уравнений Навье-Стокса», - подчеркнул он.
В свою очередь руководитель Испытательно-лабораторного центра Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН Сергей Ершов в разговоре с НСН усомнился в том, модель искусственного интеллекта (ИИ) может предложить верное решение в подобном случае.
«Это оксюморон, это нереально и, наверное, неправда. Таков отзыв ведущих математиков мира относительно этой новости. Только несколько десятков человек в мире глубоко погружены в эту тему. То, что предлагает нейросеть, – просто шляпа. Искусственный интеллект может предлагать такие решения теорем, в которых не разберется ни один научный коллектив в мире. Тем не менее эти решения будут фейковыми. Это создает правовую проблему – человек, который задает задачу ИИ, должен отвечать за нее. Уравнение Навье-Стокса позволяет учитывать не только упругие свойства жидкости, но и вязкие. На данный момент оно решается численно через массу непростых уравнений. Это амбициозная математическая задача. Аналитическое решение такого уравнения было бы красивым решением довольно сложной математической задачи. В прикладном смысле это позволило бы сократить машинные мощности, которые нужны для решения этих задач», - объяснил он.
Ранее ведущий научный сотрудник OpenAI Джейкоб Пачоцки допустил, что ИИ в скором времени сможет развиваться без участия человека. Он также призвал теснее согласовывать развитие технологий с интересами людей, либо при необходимости замедлять дальнейшую разработку, напоминает «Радиоточка НСН».
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