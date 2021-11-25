В России упали продажи смартфонов

Рынок продаваемых в России смартфонов за последнее время сократился, говорится в отчете IDC. Как отмечают американские аналитики, это произошло из-за глобальных проблем, связанных с нехваткой компонентов и сложностей, возникших в цепочке поставок.

«Россия больше всех пострадала от дефицита различных электронных устройств», заявил представитель агентства Саймон Бейкер. По его словам, перебои с поставками наблюдались у всех производителей смартфонов, включая Xiaomi.

В настоящее время компания Samsung восстановила лидерство на рынке смартфонов, Xiaomi опустилась на второе место. Эти компании имеют долю в размере 34% и 26% соответственно. На третьей позиции с долей в 15 % находится Apple.

IDC - международная исследовательская и консалтинговая компания, занимающаяся изучением мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций со штаб-квартирой в Фреймингеме, штат Массачусетс, США.

Ранее сообщалось, что назван бренд самых продаваемых смартфонов в России.

