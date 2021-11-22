Назван бренд самых продаваемых смартфонов в России

Смартфоны Samsung стали самыми продаваемыми телефонами в России, сообщает «Коммерсантъ».

По данным МТС, доля компании на рынке составила 34,5%. Второе место в рейтинге заняла продукция Xiaomi и Poco - 28,1%. Замыкает тройку лидеров Apple - 14,7%.

По отчетам компании «Связной», доля Samsung на рынке штучных продажах составляет 33%. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатели не изменились.

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В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили изданию, что в октябре было продано 2,8 миллиона смартфонов Samsung, общая стоимость которых составила 67 миллиардов рублей. В «Связном» показатели были на 0,1 миллиона гаджетов меньше, при этом в денежном выражении они были, как в «М.Видео-Эльдорадо».

Ранее в агентстве International Data Corporation (IDC) сообщили, что первое место на рынке смартфонов в России заняла продукция компании Xiaomi, второе - Samsung, третье - Apple.

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Фото: samsung.com
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