Назван бренд самых продаваемых смартфонов в России

В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили изданию, что в октябре было продано 2,8 миллиона смартфонов Samsung, общая стоимость которых составила 67 миллиардов рублей. В «Связном» показатели были на 0,1 миллиона гаджетов меньше, при этом в денежном выражении они были, как в «М.Видео-Эльдорадо».

Ранее в агентстве International Data Corporation (IDC) сообщили, что первое место на рынке смартфонов в России заняла продукция компании Xiaomi, второе - Samsung, третье - Apple.