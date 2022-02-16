В центре Гамалеи анонсировали испытания препарата из антител к разным штаммам COVID-19

Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может в ближайшее время получить разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса на основе моноклональных антител. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург.

Гинцбург рассказал, как ВОЗ будет регистрировать «Спутник V»

По словам ученого, центр Гамалеи уже подал необходимые документы в Минздрав, пишут Известия.

«Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Препарат, разработанный специалистами центра Гамалеи, основан на вырабатываемых иммунными клетками антителах и заставляет организм справляться с коронавирусом самостоятельно, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусАлександр Гинцбург
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