В России создали систему управления беспилотной сельхозтехникой без GPS-сигнала
Систему для управления машинно-тракторными агрегатами без участия человека создали ученые Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) . Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на университет.
Беспилотный комплекс ADAS 4 уровня позволит управлять сельхозтехникой при любой погоде, будь то туман, снег или дождь даже без сигнала GPS, опираясь только на данные с машинного зрения. Также в ней используются технологии искусственного интеллекта (ИИ) и анализа больших данных.
Благодаря новому комплексу значительно повысится эффективность и рентабельность растениеводства. Сотрудник института механизации и технического сервиса Казанского ГАУ Раис Сабиров отметил, что новая система позволит увеличить производительность, снизить ошибки и пересевы, благодаря чему себестоимость снизится не менее чем на 20%. Прогнозируемый эффект для экономики России составит 20 млрд рублей, уточнил он.
Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил НСН, что ИИ смог бы заменить сотрудников пресс-службы, редакции и фотографов в государственном секторе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru