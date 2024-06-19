В России создали систему управления беспилотной сельхозтехникой без GPS-сигнала

Систему для управления машинно-тракторными агрегатами без участия человека создали ученые Казанского государственного аграрного университета (ГАУ) . Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на университет.

Беспилотный комплекс ADAS 4 уровня позволит управлять сельхозтехникой при любой погоде, будь то туман, снег или дождь даже без сигнала GPS, опираясь только на данные с машинного зрения. Также в ней используются технологии искусственного интеллекта (ИИ) и анализа больших данных.