В России создали «распределяющую шляпу» для выбора колледжа или вуза
В России появилась «распределяющая шляпа», которая может помочь школьнику с выбором будущей профессии. Об этом объявил автор разработки биотех-лаборатория Neiry.
«Распределяющей шляпой» является интерфейс «мозг — компьютер», входящий в состав сервиса «Брейни». Это подключенная к компьютеру повязка с электродами, считывающая электроэнцефалограмму и фотоплетизмограмму.
В ходе исследования проводится анализ более 15 параметров, в том числе концентрации, стресса, вовлеченности в процесс и других. Параллельно подросток решает тест из определённой области. В финале система выдаёт отчёт, результаты которого можно обсудить с дипломированным профориентологом.
«В отличие от других тестирований... сервис «Брейни» анализирует мозговую и сердечную активность — то, насколько подростку комфортно решать задачи и насколько он может быть продуктивен и конкурентоспособен в определённом направлении», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что после тестирования сервис определит для школьника три профессиональных направления и предложит примеры профессий, которые ему стоит рассмотреть.
Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о привлечении школьников и студентов к осенней сельскохозяйственной уборочной кампании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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