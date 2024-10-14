Российские студенты смогут пройти курс «Цифровые продукты будущего»

«Ингосстрах» совместно с Высшей школой бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова вновь запустили практико-ориентированный образовательный курс «Цифровые продукты будущего», рассказали в компании.

Так, в этом году курс «Цифровые продукты будущего» выбрали 30 студентов, 19 из которых – бакалавры, а 14 – магистры. Курс представляет из себя девять модулей, в рамках которых студенты изучают отраслевую специфику финансового рынка, цифровые тренды, экосистемные подходы к страхованию. Также студенты имеют доступ к практическим аспектам продуктового цикла. Учащиеся смогут проработать продуктовые инициативы в различных сферах страхования.

Завершающим этапом курса станет питч-сессия, где студенты представят свои проекты перед жюри, состоящим из преподавателей курса.

По словам директора центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгении Васильевой, полученные результаты прототипов студенческих инициатив будут переданы в продуктовые подразделения компании для детальной проработки.

Глава отдела бизнес-практик и содействия трудоустройству Высшей школы бизнеса МГУ Ирина Березовская в свою очередь отметила, что практика крайне важна для студентов, потому что в рамках практических занятий они не только получают новую информацию, но и принимают обоснованные бизнес-решения.

