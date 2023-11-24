В России создадут международную платформу сервисов и услуг на базе ИИ

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продвижения международной платформы ... Artificial Intelligence-as-a-Service (AIaaS)», — указали в организации.

Разработка предоставляет бизнесу доступ к возможностям и инструментам ИИ, при этом им не понадобится собственная инфраструктура либо компетенции в этой сфере. Ожидается, что решение уменьшит затраты на внедрение сервисов и позволит масштабировать российские разработки на международные рынки.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что использование ИИ планируют сделать обязательным для всех компаний, желающих получать субсидии из федерального бюджета, напоминает Ura.ru.

