В России создадут международную платформу сервисов и услуг на базе ИИ
Международную платформу услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта с применением «облачных» технологий создадут в России. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Университет ИТМО подписали соглашение о сотрудничестве для создания, развития и продвижения международной платформы ... Artificial Intelligence-as-a-Service (AIaaS)», — указали в организации.
Разработка предоставляет бизнесу доступ к возможностям и инструментам ИИ, при этом им не понадобится собственная инфраструктура либо компетенции в этой сфере. Ожидается, что решение уменьшит затраты на внедрение сервисов и позволит масштабировать российские разработки на международные рынки.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что использование ИИ планируют сделать обязательным для всех компаний, желающих получать субсидии из федерального бюджета, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru