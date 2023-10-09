Мишустин: На поддержку ИИ-индустрии выделят почти 1,2 миллиарда рублей

Он отметил, что порядка 800 миллионов рублей предусмотрено для грантов малым предприятиям, разработчикам продуктов и сервисов на базе ИИ. По словам Мишустина, помощь в текущем году должны получить не менее 16 компаний.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России в ближайшие 2-3 года удастся восполнить дефицит кадров во всех областях с помощью искусственного интеллекта. Однако он указал, что этот процесс не произойдет одномоментно, передает «Радиоточка НСН».

