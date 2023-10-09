Мишустин: На поддержку ИИ-индустрии выделят почти 1,2 миллиарда рублей
Кабмин выделит почти 1,2 миллиарда рублей на поддержку индустрии искусственного интеллекта (ИИ). Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что порядка 800 миллионов рублей предусмотрено для грантов малым предприятиям, разработчикам продуктов и сервисов на базе ИИ. По словам Мишустина, помощь в текущем году должны получить не менее 16 компаний.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России в ближайшие 2-3 года удастся восполнить дефицит кадров во всех областях с помощью искусственного интеллекта. Однако он указал, что этот процесс не произойдет одномоментно, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: На поддержку ИИ-индустрии выделят почти 1,2 миллиарда рублей
- Во Внуково устранили неполадки в системе обработки багажа
- Главного раввина России госпитализировали после празднования Симхат Тора
- ТАСС: Армия России уничтожила пункт управления дронов ВСУ под Херсоном
- Минэнерго фиксирует снижении цен на топливо в 81 регионе РФ
- CNN: США перебросят на Ближний Восток до 25 истребителей
- Курс турецкой валюты упал ниже 28 лир за доллар впервые в истории
- Бочкарёв: На Бирюлёвской линии метро появятся станции двух типов
- Подпольный цех по пошиву контрафактной одежды накрыли в Москве
- Посольство Израиля в Китае выразило надежду на поддержку Пекина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru