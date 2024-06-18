«Не для русских»: В успехе сервиса знакомств в Telegram усомнились из-за его цены
Число ботов на сайтах знакомств сегодня достигает 5%», TON Dating от Telegram обещает эффективную верификацию, сказал НСН Андрей Бронецкий.
Создатели нового сервиса знакомств TON Dating не ориентируются на россиян, потому что цена приложения слишком высока для российского рынка, заявил НСН генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.
Пользователям Telegram стал доступен первый селективный сервис знакомств TON Dating, созданный на блокчейне The Open Network. Отмечается, что пользователям для создания профиля потребуется пройти многоступенчатую верификацию. Доступ будет бесплатным только для женщин, мужчинам придётся заплатить 2500 звёзд или 5700 рублей в месяц.
«Присутствие ботов на сервисах знакомств - достаточно серьезная проблема для всех. Есть множество методов, которые используются для борьбы с ними - антиспам, смс-верификации, жалобы пользователи, новые технологии. Разумеется, что все хвастаются, что их система верификации самая верифицированная, а у других якобы не так. Надо будет посмотреть, как будет работать их система. Думаю, продукт у них достаточно качественный. Сегодня в среднем по рынку число ботов на сайтах знакомств достигает 5%», - сказал собеседник НСН.
По его словам, помимо спама на сайтах знакомств проблемой являются еще и живые люди, которые могут заниматься мошенничеством.
«Кроме спама, есть еще «скам». Спам - это боты, которые являются программой, создающей тысячи аккаунтов. От них одни варианты защиты, а вот скам и мошенники - живые люди, которые могут пройти систему защиты, они могут создавать достаточное количество аккаунтов, а дальше заниматься мошенничеством. Так как в новом сервисе для мужчин вход платный, то мужских мошенников не будет, а вот с женским мошенничеством возникнут проблемы», - отметил Бронецкий.
Он отметил, что создатели TON Dating ориентировались не на российскую аудиторию, так как цена сервиса слишком высокая.
«Учитывая, что для российского рынка это очень дорого, скорее всего, основатели не ориентируются на русский рынок. По тематике очевидно, что тут больший уклон в сторону сексуальных знакомств, потому что они характеризуются тем, что ограничивают мужчин и делают бесплатным вход для женщин, это как бесплатный коктейль для женщин в баре», - заключил Бронецкий.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что создание раздела для знакомств на портале «Госуслуги» поможет идентифицировать людей и защитить пользователей от мошенников и «профурсеток», напоминает «Радиоточка НСН».
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