«Не для русских»: В успехе сервиса знакомств в Telegram усомнились из-за его цены

Он отметил, что создатели TON Dating ориентировались не на российскую аудиторию, так как цена сервиса слишком высокая.

«Учитывая, что для российского рынка это очень дорого, скорее всего, основатели не ориентируются на русский рынок. По тематике очевидно, что тут больший уклон в сторону сексуальных знакомств, потому что они характеризуются тем, что ограничивают мужчин и делают бесплатным вход для женщин, это как бесплатный коктейль для женщин в баре», - заключил Бронецкий.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что создание раздела для знакомств на портале «Госуслуги» поможет идентифицировать людей и защитить пользователей от мошенников и «профурсеток», напоминает «Радиоточка НСН».

