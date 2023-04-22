В России разработали новое противодроновое ружье «Степашка»

«Дронобойку» запустили в серийное производство два месяца назад. Антидроновое ружье может подавляють все задействованные в СВО «пользовательские»беспилотники типа Mavic, FPV, Autel. «Степашка» весит 9,6 килограмма и обладает дельностью подавления до 1,5 км. Время работы «дронобойки» — два часа.

По словам представителя «Локмаса», ПАРС-С проходит «обкатку» на полигонах и в зоне спецоперации. С начала СВО компания в несколько раз увеличила производство противодроновых ружей, сегодня оно исчисляется сотнями экземпляров в месяц.

