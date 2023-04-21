В России разработали комплекс связи с искусственным интеллектом для Су-57

Холдинг «Росэлектроника» российской госкорпорации «Ростех» разработал комплекс средств цифровой связи с использованием технологий искусственного интеллекта для самолетов пятого поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на предприятие.

Источник: В России разработали способную подавлять спутники систему РЭБ

Сейчас в Воздушно-космических силах РФ эксплуатируются истребители 5-го поколения Су-57.

Отмечается, что применение нового бортового комплекса повысит качество передачи информации между самолетами и наземными комплексами. Новинку создали специалисты входящего в «Росэлектронику» НПП «Полет». Комплекс работает на высоких и очень высоких частотах и обеспечивает достоверность передачи данных за счет помехоустойчивого кодирования, перемежения символов, единой временной синхронизации при обработке, передачи сообщений по параллельным каналам, использования технологий ИИ.

Новую разработку планируют внедрить в состав комплекса средств связи С-111.

Ранее принадлежащий «Ростеху» завод «Октава» начал производить штурмовые бронежилеты с повышенной защитой от бронебойных пуль, напоминает РИА ФАН.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектСамолетыРостех

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