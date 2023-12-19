В России представили первое открытое ПО для беспилотников
Первое открытое программное обеспечение для беспилотников разработали в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметили в пресс-службе НТИ, отечественные разработчики, ООО «АСВ софт», создали комплексное кросплатформенное ПО с открытым исходным кодом Asv.Drones. Софт позволяет управлять беспилотниками, наземными станциями связи, различной полезной нагрузкой.
По словам гендиректора «АСВ софт» Алексея Волошкевича, это первая подобная разработка в России. Благодаря программе один оператор может одновременно управлять несколькими беспилотниками. Кроме того, ПО поддерживает командный режим, когда несколько операторов управляют одним или несколькими устройствами. Софт работает на всех типах операционных систем.
«В нашем ПО заложена система плагинов на всех уровнях, таким образом, все разработчики могут писать закрытую часть только под себя и продавать своим клиентам, условно пользуясь нашим ПО и дописывая только те модули, которые им необходимы. Ну или обращаясь к нам, чтобы мы дописали, адаптировали под них», — указал Волошкевич.
Ранее специалисты госкорпорации «Ростех» разработали новый малогабаритный радиолокационный опознаватель беспилотников, напоминает RT.
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