В России разработали дроны, которыми можно управлять силой мысли
Специалисты компании «Нейроботикс» связали беспилотник с нейроинтерфейсом, это позволяет пилотам управлять дроном с помощью мозговых импульсов — силой мысли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).
Как уточнили в организации, разработчики связали квадрокоптер «Пионер Мини» компании «Геоскан» и нейроинтерфейс NeuroPlay.
«Такая разработка будет полезна при проведении соревнований беспилотников с управлением от интерфейса мозг-компьютер, а также в целях реабилитации в инклюзивных соревнованиях. Для самих пилотов польза в улучшении навыков по концентрации внимания и последующего быстрого восстановления», — заявили в НТИ.
Как отметил гендиректор «Нейроботикс», эксперт рабочей группы НТИ «Нейронет» Владимир Конышев, одна из важных особенностей нейроуправления дронами заключается в том, что технология учит пилотов справляться со стрессом и контролировать эмоции во время сложных операций.
В свою очередь, генеральный директор «Геоскан» Алексей Юрецкий указал, что интеграция беспилотников с нейроинтерфейсом может применяться в целях реабилитации в инклюзивных соревнованиях в фиджитал-спорте.
Ранее источник РИА Новости сообщил о создании мини-дронов для истребителя пятого поколения Су-57. Самолет сможет нести подобные аппараты различного назначения на внешней подвеске или во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать дроны в воздухе, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru