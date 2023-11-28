В России разработали дроны, которыми можно управлять силой мысли

Как уточнили в организации, разработчики связали квадрокоптер «Пионер Мини» компании «Геоскан» и нейроинтерфейс NeuroPlay.

«Такая разработка будет полезна при проведении соревнований беспилотников с управлением от интерфейса мозг-компьютер, а также в целях реабилитации в инклюзивных соревнованиях. Для самих пилотов польза в улучшении навыков по концентрации внимания и последующего быстрого восстановления», — заявили в НТИ.

Как отметил гендиректор «Нейроботикс», эксперт рабочей группы НТИ «Нейронет» Владимир Конышев, одна из важных особенностей нейроуправления дронами заключается в том, что технология учит пилотов справляться со стрессом и контролировать эмоции во время сложных операций.

В свою очередь, генеральный директор «Геоскан» Алексей Юрецкий указал, что интеграция беспилотников с нейроинтерфейсом может применяться в целях реабилитации в инклюзивных соревнованиях в фиджитал-спорте.

Ранее источник РИА Новости сообщил о создании мини-дронов для истребителя пятого поколения Су-57. Самолет сможет нести подобные аппараты различного назначения на внешней подвеске или во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать дроны в воздухе, пишет «Свободная пресса».

