В России появится мобильное приложение для оплаты услуг «лицом»
Оператор единой биометрической системы, компания «Ростелеком» намерена запустить мобильное приложение, позволяющее россиянам самостоятельно сдать и зарегистрировать свои биометрические данные, которые позволят получать финансовые, коммерческие и государственные услуг в электронном виде, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора.
Также с помощью разработки можно будет оплачивать услуги «по лицу». Приложение будет называться «Биометрия». Помимо прочего, технология позволит проходить на мероприятия на стадионы, подписывать договоры с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах.
Российские вузы готовятся в следующем учебном году проводить экзамены онлайн с помощью биометрии.
Сдавать биометрические данные потребуется студентам, которые готовятся к онлайн-экзаменам по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
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