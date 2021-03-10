В России появится мобильное приложение для оплаты услуг «лицом»

Также с помощью разработки можно будет оплачивать услуги «по лицу». Приложение будет называться «Биометрия». Помимо прочего, технология позволит проходить на мероприятия на стадионы, подписывать договоры с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах.

Российские вузы готовятся в следующем учебном году проводить экзамены онлайн с помощью биометрии.

Сдавать биометрические данные потребуется студентам, которые готовятся к онлайн-экзаменам по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

