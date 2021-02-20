Россияне смогут получать госуслуги по биометрии без предъявления паспорта

Россияне смогут сдавать во многофункциональных центрах (МФЦ) биометрические данные для размещения в единой биометрической системе (ЕБС), с помощью которых можно получать государственные услуги без предъявления паспорта. Соответствующий проект постановления Минцифры России опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Ранее сбор биометрических данных был доступен лишь в отделениях банков.

В текущем году вступил в силу закон, согласно которому будет расширено применение ЕБС, и граждане страны смогут удаленно проходить идентификацию и получать различные финансовые, коммерческие и государственные услуги.

Проект постановления Минцифры позволит МФЦ собирать, размещать и обновлять биометрические данные в единой системе. Кроме того, центрам разрешат предоставлять услуги в электронной форме по идентификации гражданина через ЕБС и единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

