В России обсудят будущее искусственного интеллекта и подготовку IT-кадров
Ведущие отечественные и зарубежные эксперты цифровизации экономики, представители органов госвласти, научного сообщества и IT-компаний встретятся в Москве в рамках VI Международного научного форума «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика».
Как сообщает новостной агрегатор СМИ2, который является новостным партнёром проекта, на мероприятии в РЭУ им. Г.В. Плеханова будет обсуждаться тема «Кадры для экономики данных».
В частности, 21 марта эксперты будут говорить о подготовке квалифицированных специалистов, чьи знания пригодятся в рамках перехода традиционной экономики на новые принципы работы с учётом развития IT-индустрии.
Также в планах обсуждение образа специалиста будущего, роли проекта «Код будущего», изменений системы государственного и муниципального управления, результатов национальной программы «Цифровая экономика РФ» и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».
Ранее Европарламент (ЕП) одобрил первый в мире закон, который регулирует использование искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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