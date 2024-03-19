В России обсудят будущее искусственного интеллекта и подготовку IT-кадров

Как сообщает новостной агрегатор СМИ2, который является новостным партнёром проекта, на мероприятии в РЭУ им. Г.В. Плеханова будет обсуждаться тема «Кадры для экономики данных».

В частности, 21 марта эксперты будут говорить о подготовке квалифицированных специалистов, чьи знания пригодятся в рамках перехода традиционной экономики на новые принципы работы с учётом развития IT-индустрии.

Также в планах обсуждение образа специалиста будущего, роли проекта «Код будущего», изменений системы государственного и муниципального управления, результатов национальной программы «Цифровая экономика РФ» и федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Ранее Европарламент (ЕП) одобрил первый в мире закон, который регулирует использование искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

