Московский производитель разработал малогабаритный процессорный модуль

Столичный производитель электроники создал универсальный процессорный модуль на базе доступной электронно-компонентной базы, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Модуль, разработанный столичной компанией «АТБ Электроника», представляет собой одноплатный компьютер на базе четырехъядерного процессора. Устройство предназначено для использования в качестве компонента автоматизированных систем управления транспортом, телекоммуникационным и медицинским оборудованием», - отметил он.

Подобные изделия встраиваются в устройства промышленной автоматики, в том числе в IP-телефоны, магнитно-резонансные томографы и грузовые автомобили. Основное преимущество использования процессорных модулей – взаимозаменяемость, что позволяет при необходимости увеличивать вычислительную мощность системы без внесения изменений в ее конструкцию.

Как отметил основатель компании Роман Дементьев, разработка особенно актуальна в условиях, когда с рынка ушли иностранные аналоги. Первая партия на 500 устройств уже изготовлена и отгружается. Кроме того, до конца года будет завершена процедура сертификации изделий, что позволит применять их и на объектах критической информационной инфраструктуры.

Москва – город с развитым производством. В российской столице на более чем четырех тысячах промышленных площадок трудоустроены свыше 720 тысяч человек, каждый год открывается еще от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них выпускают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

