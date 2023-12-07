Столичная компания поставила 69 сенсорных панелей для школы в Сочи
Московская компания BM GROUP «Фабрика инноваций» поставила 69 сенсорных умных школьных досок собственного производства на отечественных процессорах Baikal в строящуюся школу в Сочи. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«С их помощью можно работать в режиме заметок, делать скриншоты, воспроизводить файлы всех форматов и отправлять их на электронную почту. Кроме того, панели можно использовать как обычную доску для проведения занятий», – рассказал глава департамента.
По его словам, производственные мощности BM GROUP «Фабрика инноваций» позволяют выпускать не менее 12 тысяч таких изделий ежегодно.
Интерактивные панели – самый популярный продукт производителя. Помимо их в ассортименте компании около 100 различных устройств: интерактивные трибуны, терминалы, сенсорные киоски, столы. За восемь лет работы она отгрузила заказчикам около 20 тысяч изделий, почти 10 тысяч из них произвели в 2023-м.
Как подчеркнул руководитель группы компаний по производству интерактивного оборудования Владимир Буйвидис, за 2023 год BM GROUP «Фабрики инноваций» удалось показать рост более чем в два раза, в том числе благодаря использованию российских процессоров и размещению оборудования компании в реестре Минпромторга.
По его словам, это открывает возможность участия в гостендерах.
Москва – мегаполис с развитым производством, в котором работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.
Сотрудничество с другими регионами страны и дружественными странами дает возможность столичным компаниям расширять рынки сбыта, наращивать производство и увеличивать прибыль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru