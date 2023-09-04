В России изобрели электросамокат, управляемый силой мысли

В компании отмечают, что это первый подобный эксперимент в мире. При этом пока «умные» самокаты не планируется использовать для массовых потребителей.

Сенатор Елена Афанасьева ранее предложила по примеру Парижа полностью запретить в Москве использование электросамокатов. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для начала надо определить, с какой скоростью и где имеют право ездить самокатчики.

