В России изобрели электросамокат, управляемый силой мысли
Электросамокат, которым можно управлять силой мысли, не используя руки, успешно протестирован в России, сообщает сервис кикшеринга Whoosh.
В эксперименте использовалась разработка российской компании Neiry – нейроинтерфейс, анализирующий концентрацию человека, от которой зависит скорость самоката.
В компании отмечают, что это первый подобный эксперимент в мире. При этом пока «умные» самокаты не планируется использовать для массовых потребителей.
Сенатор Елена Афанасьева ранее предложила по примеру Парижа полностью запретить в Москве использование электросамокатов. Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов сказал в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для начала надо определить, с какой скоростью и где имеют право ездить самокатчики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru