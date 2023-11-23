В России хотят бороться с сосульками с помощью вибрации

Они предложили предотвращать их появление на крышах с помощью вибрации. Для этого на кровлю нужно установить дополнительный металлический карниз, прикрепить к нему несколько моторчиков размером со спичечный коробок, которые управляются дистанционно.

Запускать вибрацию достаточно на час-полтора в день. Существующие в настоящее время технологии основаны на нагревании, но это дорого и энергозатратно.

Если человек или его автомобиль пострадали из-за падения наледи с крыши, то ответственность несут управляющая компания или собственники здания. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.

