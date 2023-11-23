В России хотят бороться с сосульками с помощью вибрации
Ученые из России нашли новый способ борьбы с сосульками, сообщает «РЕН ТВ».
Они предложили предотвращать их появление на крышах с помощью вибрации. Для этого на кровлю нужно установить дополнительный металлический карниз, прикрепить к нему несколько моторчиков размером со спичечный коробок, которые управляются дистанционно.
Запускать вибрацию достаточно на час-полтора в день. Существующие в настоящее время технологии основаны на нагревании, но это дорого и энергозатратно.
Если человек или его автомобиль пострадали из-за падения наледи с крыши, то ответственность несут управляющая компания или собственники здания. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России хотят бороться с сосульками с помощью вибрации
- В Керчи ураган разнес сквер стоимостью 32 млн рублей
- Путин поручил принять меры по увеличению объемов производства мяса птицы на рынке
- Зеленский анонсировал новые пакеты военной помощи Украине
- Канада закрыла границу с США в районе взрыва на Радужном мосту
- Шольц заявил, что на G20 призвал Путина завершить СВО
- Йеменские хуситы нанесли удар по военным объектам Израиля в Эйлате
- Американские рокеры подрались во время концерта в Австралии
- МИД сообщил об эвакуации большинства россиян из сектора Газа
- Сукачев поставил в «Современнике» спектакль об «особенном» человеке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru