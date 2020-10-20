Чубайс объявил нано-войну сосулькам в Петербурге
Председатель правления АО «Роснано» Анатолий Чубайс объявил о старте проекта по борьбе с сосульками в Санкт-Петербурге. Детали он обнародовал в соцсетях. Для борьбы с ледяными образованиями на крышах и других выступающих частях домов будут применяться специальные пленки на основе графеновых нанотрубок.
Чубайс напомнил, что сам родился в северной столице и не понаслышке знает о проблеме сосулек, из-за которых, порой, погибают люди. Совместный с Санкт-Петербургом пилотный проект будет финансироваться РОСНАНО.
В качестве эксперимента антиобледенительная нагревательная пленка будет закреплена на крыше двух домов - на набережной реки Фонтанки и Тверской улице, отмечают «Невские Новости». Материал создан на основе графеновых нанотрубок.
Как пояснил Чубайс, по краям плёнки расположены медные ленты, поперёк которых - проводящие дорожки из полиэтиленовой смолы. Электропроводность последней достигается с помощью минимальной добавки нанотрубок. Система будет нагревается до 50 °C и, тем самым, предотвращать образование наледи.
По словам главы РОСНАНО, главный принцип такой технологии для ЖКХ – совмещение простоты, надежности и дешевизны.
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