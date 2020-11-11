В Роспотребнадзоре оценили риск заразиться COVID-19 от комаров
Комары могут быть переносчиками коронавируса около суток, спустя это время вирус гибнет. Об этом сообщила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.
По ее словам, большинство вирусов, которые переносят эти насекомые, не вызывают респираторных вирусных инфекций, передает РИА Новости.
Специалист рассказала о том, что ученые изучили, как ведет себя коронавирус в трех видах комаров. Выяснилось, что он не размножается в них и гибнет в течение 24 часов, отмечает news.ru.
Между тем, группы немецких ученых выяснила, что из музыкантов наиболее уязвимы перед коронавирусом кларнетисты, гобоисты, саксофонисты, трубачи и тромбонисты, пишет «Свободная пресса». В исследовании приняли участие профессиональные музыканты и вокалисты.
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