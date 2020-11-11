В Роспотребнадзоре оценили риск заразиться COVID-19 от комаров

Комары могут быть переносчиками коронавируса около суток, спустя это время вирус гибнет. Об этом сообщила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

По ее словам, большинство вирусов, которые переносят эти насекомые, не вызывают респираторных вирусных инфекций, передает РИА Новости.