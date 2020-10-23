В Антарктиде появились обыкновенные комары

Комары появились на популярной у туристов территории Антарктиды - острове Кинг-Джордж, передает «Интерфакс».

Как сообщил агентству начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков, на этом острове находятся семь станций разных государств и сейчас на них появились комары, так как на острове много туристов и благоприятный климат - летом плюс 3, зимой - минус 5, есть реки и ручьи.

Теперь ученые исследуют эту проблему и уже разработаны ловушки для этих насекомых. Как отмечает агентство, эндемичными для Антарктиды являются бескрылые комары-звонцы.

Ранее журнал «Профиль» сообщал, что ученые нашли в Антарктиде некие структуры, похожие на архитектурные сооружения, их природа пока не выяснена.

