В Антарктиде появились обыкновенные комары
Комары появились на популярной у туристов территории Антарктиды - острове Кинг-Джордж, передает «Интерфакс».
Как сообщил агентству начальник Российской антарктической экспедиции Александр Клепиков, на этом острове находятся семь станций разных государств и сейчас на них появились комары, так как на острове много туристов и благоприятный климат - летом плюс 3, зимой - минус 5, есть реки и ручьи.
Теперь ученые исследуют эту проблему и уже разработаны ловушки для этих насекомых. Как отмечает агентство, эндемичными для Антарктиды являются бескрылые комары-звонцы.
Ранее журнал «Профиль» сообщал, что ученые нашли в Антарктиде некие структуры, похожие на архитектурные сооружения, их природа пока не выяснена.
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