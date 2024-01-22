В РАН предупредили о магнитной буре на Земле 23 января

По данным специалистов, пики магнитной бури прогнозируются на 06:00 и 12:00 по московскому времени. Возмущение геомагнитного поля будет соответствовать слабому уровню G1 (максимальный — уровень G5), отмечает телеканал «360».

Ранее эксперты РАН заявили, что в ночь на 1 января была зафиксирована сильнейшая в действующем солнечном цикле вспышка, напоминает «Свободная пресса». Ей присвоили балл Х5.0, это почти в два раза больше мощности предыдущей рекордной вспышки в Х2.8, произошедшей 14 декабря прошлого года.

