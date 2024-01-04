Ученые заявили о сильнейшей вспышке на Солнце

Сильнейшая вспышка произошла на Солнце, при этом она не должна вызвать каких-либо явлений на Земле. Об этом говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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Вспышку зафиксировали в новогоднюю ночь, ей присвоили балл X5.0.

«Вспышка является первым по настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы. Взрыв примерно в 2 раза превышает по мощности предыдущие рекордные события данного цикла», — отметили ученые.

По данным исследователей, причиной взрыва стало накопление магнитной и электрической энергии в короне небесного тела из-за движения солнечных пятен. Влияние произошедшего на планету исключено: вспышку зафиксировали на восточном крае Солнца на значительном удалении от линии от звезды к Земле.

В декабре на Солнце произошла вспышка интенсивностью Х2,8, которая стала самой мощной с начала 2023 года, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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