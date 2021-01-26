В работе WhatsApp, Facebook и Instagram отмечен сбой

В работе мессенджера WhatsApp, соцсетей Instagram и Facebook произошел сбой. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Пользователи Instagram почти в половине случаев пожаловались на загрузку, еще у 35% появились проблемы со входом, а 17 процентов не могут воспользоваться сайтом Instragram.

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При использовании WhatsApp большинство жалоб связаны с подключением к сервису, еще 12% не могут зайти на сайт. У некоторых отмечаются проблемы с авторизацией в мессенджере.

Также поступают и жалобы на работу Facebook.

В минувшее воскресенье пользователи «ВКонтакте» пожаловались на масштабный сбой в работе соцсети.



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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетиСбойМессенджеры
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