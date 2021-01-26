В работе WhatsApp, Facebook и Instagram отмечен сбой

При использовании WhatsApp большинство жалоб связаны с подключением к сервису, еще 12% не могут зайти на сайт. У некоторых отмечаются проблемы с авторизацией в мессенджере.

Также поступают и жалобы на работу Facebook.

В минувшее воскресенье пользователи «ВКонтакте» пожаловались на масштабный сбой в работе соцсети.







