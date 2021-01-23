СМИ: «Билайн» и «Ростелеком» опровергли сообщения о сбоях связи

А о том, что «сеть "Ростелекома" работает в штатном режиме» сообщает пресс-служба компании.

Напомним, по данным отслеживающего работу сайтов сервиса Downdetector, у пользователей «Билайн» возникли проблемы с доступом в интернет в Москве и Санкт-Петербурге, городах Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Воронеже, Саратове и Калуге.

Ранее стало известно о сбоях в работе Twitter в Москве.

