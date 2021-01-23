СМИ: «Билайн» и «Ростелеком» опровергли сообщения о сбоях связи

Операторы связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Ростелеком» опровергли данные о сбоях связи, сообщает «Интерфакс».

«Информация о масштабном сбое на мобильной сети по России не соответствует действительности. В отдельных районах мы наблюдаем возросшую нагрузку на сеть, что может сказываться на скорости доступа к каким-то ресурсам», - цитирует агентство сообщение пресс-службы «Вымпелкома».

В Москве абоненты жалуются на сбой связи

А о том, что «сеть "Ростелекома" работает в штатном режиме» сообщает пресс-служба компании.

Напомним, по данным отслеживающего работу сайтов сервиса Downdetector, у пользователей «Билайн» возникли проблемы с доступом в интернет в Москве и Санкт-Петербурге, городах Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Воронеже, Саратове и Калуге.

Ранее стало известно о сбоях в работе Twitter в Москве.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РостелекомСбойМобильная Связь
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