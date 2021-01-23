СМИ: «Билайн» и «Ростелеком» опровергли сообщения о сбоях связи
Операторы связи «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Ростелеком» опровергли данные о сбоях связи, сообщает «Интерфакс».
«Информация о масштабном сбое на мобильной сети по России не соответствует действительности. В отдельных районах мы наблюдаем возросшую нагрузку на сеть, что может сказываться на скорости доступа к каким-то ресурсам», - цитирует агентство сообщение пресс-службы «Вымпелкома».
А о том, что «сеть "Ростелекома" работает в штатном режиме» сообщает пресс-служба компании.
Напомним, по данным отслеживающего работу сайтов сервиса Downdetector, у пользователей «Билайн» возникли проблемы с доступом в интернет в Москве и Санкт-Петербурге, городах Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Воронеже, Саратове и Калуге.
Ранее стало известно о сбоях в работе Twitter в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+20 921 / сут.
Умерли
68 971+559 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 779 / сут.
- Варламова отпустили, Соболь задержали на акции в поддержку Навального в Москве
- Трамп-младший объяснил переход в Telegram
- СМИ: Илью Варламова задержали на несанкционированной московской акции
- Голикова выступила против аналогов COVID-паспортов в регионах России
- СМИ: «Билайн» и «Ростелеком» опровергли сообщения о сбоях связи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru