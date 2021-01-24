Пользователи «ВКонтакте» жалуются на масштабный сбой

О сбоях начали сообщать около 17:00 (мск). Известно, что 52% пользователей соцсети испытывают проблемы с загрузкой сайта, 41% - с загрузкой сообщений, 6% отмечают, что не могут войти в аккаунт.

Большинство сбоев фиксируется в центральной части России – у жителей обеих столиц, Волгограда и других городов страны.

