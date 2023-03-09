В отрасли поддержали предложение не допустить принудительного лицензирования зарубежного ПО

Ранее отечественные разработчики инженерного программного обеспечения, которое используется при проектировании зданий, разработке электроники и так далее, попросили правительство не допустить принудительного лицензирования зарубежных аналогов своих решений. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Компании опасаются, что в этом случае их потенциальные клиенты не будут мотивированы переходить на российские продукты. Макаров назвал требование разработчиков обоснованным.

«Если это связано с обороной, то те, кто пользуется импортным софтом, делают так, чтобы этот софт продолжал работать и никто извне не мог вмешаться в его работу. Процесс не остановится из-за того, что кто-то не продлил действие лицензий или пытается ввести иные санкции против России. После введения санкций у нас был небольшой люфт во времени, в течение которого мы должны были определиться — создавать собственные платформы, используя отечественные разработки, либо неофициально использовать импортные продукты, добывая код импортных разработок и создавая на его базе собственные продукты. Полагаю, что сейчас мы идем по первому пути и это правильно. У нас хватает собственных разработок, которые можно будет достаточно быстро довести до уровня конкурентоспособности и предоставить их самым разным клиентам, включая предприятия, которые разрабатывают самые сложные технические изделия», — сказал Макаров.



Собеседник НСН уточнил, о какой категории софта идет речь.



«Это системы, которые связаны с разработкой, проектированием и изготовлением машиностроительной продукции. То, что называется CAD/CAM/CAE, PLM. По этому сложному направлению государством выделяются достаточные средства, у нас имеются такие разработки в госкорпорациях. Есть несколько коммерческих компаний, конкурирующих друг с другом, которые вместе могут создать такой стек. Сейчас государство стоит перед дилеммой: либо поддержать их и дождаться, пока они выдадут стек софта на конкурентном западным разработкам уровне, либо позволить предприятиям и пользователям получать лицензии или код нелегальным путем. Полагаю, правительству нужно пойти по пути, предлагаемому разработчиками, но потребовать, чтобы они действительно создавали софт мирового уровня. Мы не только можем защитить существующие системы от хакерского вторжения, но и способны создавать продукты, нужные развивающемуся рынку, который, как и мы, не хочет зависеть от американцев или европейцев. Экспортируя в дружественные страны, можно вернуть деньги, вложенные в разработку, и приобрести надежных партнеров в развивающихся странах. Повторюсь, это совершенно правильный путь с геополитической, технологической и экономической точек зрения», — заключил он.

Ранее эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации и разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер заявил НСН, что российские мессенджеры не уступают зарубежным в вопросах безопасности.

