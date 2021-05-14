В океане нашли следы внеземного вещества

Ученые нашли в образцах океанической коры изотопы плутония и железа, которые не встречаются в земных условиях, пишет журнал Science.

Катя Лель рассказала, как разговор об инопланетянах изменил ее жизнь

По словам экспертов, это говорит о том, что поверхности Земли периодически достигают потоки вещества, выброшенного при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд.

Всего примерно половина тяжелых нуклидов формируется медленно как побочный продукт устойчивого звездного синтеза. При этом другая половина, в том числе все актиноиды, возникают в процессе быстрого захвата нейтронов.

Ученые воспроизвели процесс быстрого захвата нейтронов в лабораторных условиях, однако неизвестно, как он возникает в космосе.

Как ожидается, открытие позволяет по-новому взглянуть на астрофизическое происхождение тяжелых химических элементов.

Директор NASA Джим Брайденстайн считает необходимым уделить Венере первостепенное внимание после обнаружения на планете фосфина, побочного продукта анаэробной биологии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЗемляУченые
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры