В океане нашли следы внеземного вещества

По словам экспертов, это говорит о том, что поверхности Земли периодически достигают потоки вещества, выброшенного при взрывах сверхновых или слиянии нейтронных звезд.

Всего примерно половина тяжелых нуклидов формируется медленно как побочный продукт устойчивого звездного синтеза. При этом другая половина, в том числе все актиноиды, возникают в процессе быстрого захвата нейтронов.

Ученые воспроизвели процесс быстрого захвата нейтронов в лабораторных условиях, однако неизвестно, как он возникает в космосе.

Как ожидается, открытие позволяет по-новому взглянуть на астрофизическое происхождение тяжелых химических элементов.

Директор NASA Джим Брайденстайн считает необходимым уделить Венере первостепенное внимание после обнаружения на планете фосфина, побочного продукта анаэробной биологии.

