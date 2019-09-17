Катя Лель рассказала, как разговор об инопланетянах изменил ее жизнь

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит презентация нового альбома Кати Лель в рамках пресс-конференции на тему: «Космические» изменения Кати Лель: От «Муси-пуси» к глэм-року».

21 сентября состоится презентация девятого альбома Кати Лель, над которым артистка работала более 5 лет. Она призналась, что для этого альбома ей пришлось кардинально измениться и даже поломать себя. Кроме того, выход альбома приурочен к двум большим юбилеям Кати Лель – дню рождения и 25-летию творческой карьеры. Ещё в феврале этого года, Катя Лель сделала сенсационное признание о своих контактах с НЛО и вот, спустя полгода, певица кардинально меняет имидж и презентует совершенно новый по стилю альбом

Певица, автор песен Катя Лель в эфире НСН заявила, что прошлая пресс-конференция кардинально изменила ее жизнь к лучшему.

«Я, действительно, вам признательна за ту сумасшедшую ажиотажную историю. Здесь не было места, где встать прессе. После этого меня люди завалили письмами. Они мне пишут в разных соцсетях, что у них были такие истории в жизни. Благодарили меня за смелость, что я смогла это озвучить, не побоялась, что они не одни в этой вселенной и, оказывается, что они нормальные люди. Моя жизнь резко стала меняться. Она стала еще больше развиваться и открываться в духовном плане, в творческом плане. Я стала смелее. Может быть, просто потому что жила в этом страхе и выговорилась о том, что в 16 лет высшая цивилизация забирает у тебя зубы и говорит: “Мы тебя выбрали! Это ты”», - заявила она.

Ранее певица Катя Лель рассказала в эфире НСН о необычном явлении, с которым она столкнулась в 16 лет. Артистка считает, что это была встреча с представителями внеземных цивилизаций.

