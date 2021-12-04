В Новосибирске организовали производство компонентов для РНК-вакцин
Новосибирская компания «Биосан», производящая биохимические реагенты, разработала методы синтеза компонентов матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК) для создания РНК-вакцин, в том числе от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора предприятия Владимира Рихтера.
«мРНК сегодня рассматривается как перспективная платформа для разработки вакцин. Примерами РНК-вакцин от коронавируса являются вакцины компаний Moderna и Pfizer - BioNTech. Для того чтобы получить мРНК, нужно использовать определенные компоненты - химические соединения, модифицированные нуклеотиды и ферменты. Мы разработали методы их синтеза и организовали производство», — сообщил замглавы «Биосана».
По словам замдиректора, мРНК могут применяться не только как платформа для разработки вакцин, но и в других научно-исследовательских целях. Рихтер подчеркнул, что производство компонентов не массовое, однако полностью удовлетворяет потребности клиентов компании.
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