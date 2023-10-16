В НИТУ МИСИС создали нейросеть для поиска дипфейков на фото и видео
В МИСИС создали нейросеть для определения подлинности изображения лиц на фотографиях. Их можно загружать через разработанное веб-приложение, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на университет.
Уточняется, что разработчики опирались на обманы presentation attacks: использование фотографии лиц в печатном и электронном виде, а также объемных масок, имитирующие черты лица.
В общей сложности были проанализированы пять нейросетей. Аналитики выбрали две самые перспективные, и разработали версию на основе экспериментов.
Результаты двух этапов объединяются и проходят через ряд финальных слоев для получения окончательного вывода о подлинности изображения, что позволило команде достичь высокого значения точности при определении подлинности лиц.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru