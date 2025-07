СМИ: Британец пришел в себя спустя 45 минут после смерти

64-летрий британец пережил 45-ти минутную остановку сердца и смог полностью восстановиться, сообщает Need To Know.

Стив Далтон помогал своей 29-летней дочери Кейт строить игровую площадку, когда внезапно потерял сознание и у него случился припадок. Прибывшие медики более трех часов оказывали помощь, но, несмотря на их усилия, сердце мужчины не запускалось более 45 минут.

Британца доставили в больницу в состоянии комы. Медики сообщили семье, что его шансы на выживание составляют 2 процента, и что его мозг, скорее всего поврежден из-за нехватки кислорода.

Однако утром следующего дня врачи сказали, что Далтон пришел в себя. Он сам связался с родными и полностью восстановился.

Ранее в Великобритании мужчина перенес 50-минутную остановку сердца и вернулся к жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».