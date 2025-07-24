СМИ: Рубио повлиял на жесткую позицию Трампа по РФ, КНР, Ирану и Венесуэле

По данным издания, американский дипломат в вопросах внешней политики не только не отошел от своих принципов, но и встал на их защиту, повлияв на Трампа. В значительной степени это заслуга рекомендаций высокого уровня, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе.

Рубио, войдя в администрацию Трампа, начал проводить политику, которая отличалась от его прежних взглядов о важности мягкой силы США и позитивного отношения к мигрантам.

Ранее Рубио заявил, что Трамп разочарован «отсутствием гибкости» со стороны РФ по вопросу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

