СМИ: Рубио повлиял на жесткую позицию Трампа по РФ, КНР, Ирану и Венесуэле
Глава Госдепа США Марко Рубио повлиял на главу государства Дональда Трампа, чтобы он занял более жесткую позицию в отношении России, Венесуэлы, Ирана и Китая, сообщает Financial Times.
По данным издания, американский дипломат в вопросах внешней политики не только не отошел от своих принципов, но и встал на их защиту, повлияв на Трампа. В значительной степени это заслуга рекомендаций высокого уровня, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе.
Рубио, войдя в администрацию Трампа, начал проводить политику, которая отличалась от его прежних взглядов о важности мягкой силы США и позитивного отношения к мигрантам.
Ранее Рубио заявил, что Трамп разочарован «отсутствием гибкости» со стороны РФ по вопросу Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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