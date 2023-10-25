В НИИ Склифосовского разработали новый метод пересадки поджелудочной железы

Отмечается, что во время послеоперационного наблюдения за пациентами специалисты заметили: в некоторых случаях кровь поступает в новую поджелудочную железу только по селезеночной артерии. Функция органа при этом не нарушается.

«Благодаря этому наблюдению специалисты института разработали и успешно внедрили новый метод пересадки поджелудочной железы без восстановления артериального притока по второй артерии», — указано в сообщении.

По новому методу в НИИ уже проводят около 10% подобных операций. В августе ученые-разработчики метода получили свидетельство о научном открытии, а также медали имени академика П. Л. Капицы от академии авторов научных открытий и изобретений Российской академии естественных наук.

Ранее стало известно, что ученые Северного (Арктического) федерального университета создали из отходов алмазодобывающих предприятий керамический клинкерный кирпич, пишет RT.

