В НИИ Склифосовского разработали новый метод пересадки поджелудочной железы
Новый метод пересадки поджелудочной железы разработали в научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что во время послеоперационного наблюдения за пациентами специалисты заметили: в некоторых случаях кровь поступает в новую поджелудочную железу только по селезеночной артерии. Функция органа при этом не нарушается.
«Благодаря этому наблюдению специалисты института разработали и успешно внедрили новый метод пересадки поджелудочной железы без восстановления артериального притока по второй артерии», — указано в сообщении.
По новому методу в НИИ уже проводят около 10% подобных операций. В августе ученые-разработчики метода получили свидетельство о научном открытии, а также медали имени академика П. Л. Капицы от академии авторов научных открытий и изобретений Российской академии естественных наук.
Ранее стало известно, что ученые Северного (Арктического) федерального университета создали из отходов алмазодобывающих предприятий керамический клинкерный кирпич, пишет RT.
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