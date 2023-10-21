Ученые нашли новый фактор риска детского ожирения
Журнал Environmental Health Perspectives опубликовал результате исследования, согласно которому внутриутробное воздействие нескольких химических веществ, нарушающих работу эндокринной системы, может повысить риск развития ожирения у ребенка.
Так, по информации ученых из Университета Помпеу Фабра (UPF), эти химические вещества содержатся в косметике, пластмассах, продуктах и воде. Они могут проникать через плаценту и нарушать работу гормонов плода, потенциально увеличивая риск хронических заболеваний в более позднем возрасте.
Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что официальная статистика Минздрава, согласно которой 11% россиян страдают ожирением, существенно занижена, однако даже цифры, приведенные ведомством, выглядят угрожающе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru