Ученые нашли новый фактор риска детского ожирения

Так, по информации ученых из Университета Помпеу Фабра (UPF), эти химические вещества содержатся в косметике, пластмассах, продуктах и воде. Они могут проникать через плаценту и нарушать работу гормонов плода, потенциально увеличивая риск хронических заболеваний в более позднем возрасте.

Ранее диетолог Анна Белоусова в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что официальная статистика Минздрава, согласно которой 11% россиян страдают ожирением, существенно занижена, однако даже цифры, приведенные ведомством, выглядят угрожающе.

