В небе над Индийским океаном ученые зафиксировали озеро
Атмосферным озером назвали ученые новое погодное явление над западной экваториальной частью Индийского океана. Его сравнили с известными ранее атмосферными реками.
Исследователи на конференции Американского географического союза назвали атмосферным озером новый вид шторма, когда водяной пар крайне медленно движется по воздуху и может зависнуть до 10 дней.
В течение пяти лет в ходе изучения атмосферы над Индийским океаном ученые насчитали 17 озер. Отмечается, что они формировались в 10 градусах от экватора в разное время года. По данным ученых, шторм способен перерасти в тропический циклон, пишет New Atlas.
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