На Кипр надвигается шторм «Кармель»

Шторм «Кармель» надвигается на Кипр, под его воздействием страна будет находится около трех дней. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным Метеорологической службы страны, ливни, грозы и ураганный ветер продержаться все выходные и понедельник.

Жителям острова рекомендовали избегать нахождение рядом с линиями электропередач и мест с потенциальным схождением оползней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КипрШторм
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