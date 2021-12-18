На Кипр надвигается шторм «Кармель»
18 декабря 202100:41
Шторм «Кармель» надвигается на Кипр, под его воздействием страна будет находится около трех дней. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Метеорологической службы страны, ливни, грозы и ураганный ветер продержаться все выходные и понедельник.
Жителям острова рекомендовали избегать нахождение рядом с линиями электропередач и мест с потенциальным схождением оползней.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru