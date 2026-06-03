Губернатор Калужской области пообещал создать совершенных роботов

Автономные машины уже используются в производстве, сообщил спецкору НСН Владислав Шапша.

Калужская область рассчитывает на роботов не просто как на помощников, но и как на самостоятельных работников, рассказал губернатор региона Владислав Шапша в беседе со специальным корреспондентом НСН.

В Санкт-Петербурге 3 июня стартовал 29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он считается одной из ключевых площадок для обсуждения экономической повестки, привлечения инвестиций и развития международного сотрудничества для российского бизнеса. Регионы России традиционно показывают гостям и журналистам свои инновации.

Шапша напомнил о роботах, которые производятся в Калужской области.

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«Мы готовим серьезный шаг вперед, в том числе и в производстве роботов. Наши модели уже помогают в логистике. Они умеют распознавать объекты и содействуют перемещению грузов. Эти роботы будут участвовать не только во вспомогательных операциях, но мы и рассчитываем на их автономность», — отметил он.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила в беседе с НСН решить дефицит кадров использованием роботов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоботыКалужская ОбластьПМЭФ

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