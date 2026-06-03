Калужская область рассчитывает на роботов не просто как на помощников, но и как на самостоятельных работников, рассказал губернатор региона Владислав Шапша в беседе со специальным корреспондентом НСН.



В Санкт-Петербурге 3 июня стартовал 29-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Он считается одной из ключевых площадок для обсуждения экономической повестки, привлечения инвестиций и развития международного сотрудничества для российского бизнеса. Регионы России традиционно показывают гостям и журналистам свои инновации.

Шапша напомнил о роботах, которые производятся в Калужской области.