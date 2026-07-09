Кремль: Обещанный Трампом телефонный разговор с Путиным не состоялся
Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не разговаривали по телефону в среду. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков предположил, что американский коллега был очень занят накануне после «всех контактов в Анкаре», поэтому не позвонил Путину.
Саммит НАТО проходил в Анкаре с 7 по 8 июля, напоминает RT. Ранее глава США сообщал журналистам в Анкаре, что намерен поговорить с Путиным 8 июля.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Штаты в своих подходах к урегулированию на Украине в ходе саммита «Большой семёрки» (G7) во французском Эвиане «фактически встали на позиции Европы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков: У США и Европы разный подход к урегулированию на Украине
- Культовые кричалки болельщиков ЧМ-2018 выйдут на виниле
- Продюсер Краев назвал долю ИИ-треков среди всех новых релизов
- Так поступают непрофессионалы: Драпеко осудила чрезмерные запреты в культуре
- В Москве впервые поженили роботов-гуманоидов
- Продюсер Сандлер призвал музыкантов использовать ИИ, а не отталкивать его
- Кремль: Обещанный Трампом телефонный разговор с Путиным не состоялся
- В возрасте 75 лет скончалась британская певица Бонни Тайлер
- Турция опровергла планы о передаче российских С-400 третьей стране
- Набравший 99 баллов на ЕГЭ школьник решил пересдать экзамен