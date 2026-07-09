Кремль: Обещанный Трампом телефонный разговор с Путиным не состоялся

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не разговаривали по телефону в среду. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков предположил, что американский коллега был очень занят накануне после «всех контактов в Анкаре», поэтому не позвонил Путину.