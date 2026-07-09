Кремль: Обещанный Трампом телефонный разговор с Путиным не состоялся

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не разговаривали по телефону в среду. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков предположил, что американский коллега был очень занят накануне после «всех контактов в Анкаре», поэтому не позвонил Путину.

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Саммит НАТО проходил в Анкаре с 7 по 8 июля, напоминает RT. Ранее глава США сообщал журналистам в Анкаре, что намерен поговорить с Путиным 8 июля.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Штаты в своих подходах к урегулированию на Украине в ходе саммита «Большой семёрки» (G7) во французском Эвиане «фактически встали на позиции Европы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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