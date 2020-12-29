В Москве создадут научно-технологическую долину

Научно-технологическая долина МГУ будет создана в Москве на месте свалки строительного мусора. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, рабочие уже приступили к расчистке этой самой большой свалки.

Собянин отметил, что работа предстоит большая.