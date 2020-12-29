В Москве создадут научно-технологическую долину

Научно-технологическая долина МГУ будет создана в Москве на месте свалки строительного мусора. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, рабочие уже приступили к расчистке этой самой большой свалки.

Собянин отметил, что работа предстоит большая.

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Ранее СМИ сообщили, что в столичном районе Раменки появилась несанкционированная свалка бытовых отходов.

Между тем, в Москве продолжается масштабная реконструкция поликлиник. Три первых медучреждения были запущены в преддверии Нового года, сообщил Сергей Собянин.


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ФОТО: Личный блог Сергея Собянина
ТЕГИ:МГУСвалка
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