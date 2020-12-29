В Москве создадут научно-технологическую долину
Научно-технологическая долина МГУ будет создана в Москве на месте свалки строительного мусора. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
По его словам, рабочие уже приступили к расчистке этой самой большой свалки.
Собянин отметил, что работа предстоит большая.
Ранее СМИ сообщили, что в столичном районе Раменки появилась несанкционированная свалка бытовых отходов.
Между тем, в Москве продолжается масштабная реконструкция поликлиник. Три первых медучреждения были запущены в преддверии Нового года, сообщил Сергей Собянин.
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