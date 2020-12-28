Собянин: В Москве проводится масштабная реконструкция поликлиник
После комплексной реконструкции в Москве открылось здание детской городской поликлиники (ДГП) №98, филиал №2 на улице Чертановская. передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва». Н открытии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, который в понедельник в режиме видеоконференции открыл еще две детские поликлиники после завершения реконструкции (филиал №2 ДГП №38 в районе Арбат и филиал №1 ДГП №140 в районе Северное Тушино).
Градоначальник отметил, что в 2020 году в столице запущена масштабная программа реконструкции городских поликлиник. По словам Собянина, через них проходит огромное количества народа и такие медучреждения нуждаются в хорошем оборудовании и комфорте как для пациентов, так и для медперсонала.
Три первых поликлиники запускаются в преддверии Нового года. В 2021 году пройдут реконструкцию еще десятки поликлиник. Собянин отметил, что работа в этом направлении должна вестись быстро и качественно.
«Никогда в Москве с такой скоростью поликлиники не реконструировались: считанные месяцы проходят от начала до конца», - сказал он.
В 2021 году реконструкция поликлиник останется приоритетной работой для городских властей, несмотря на пандемию и дефицитный бюджет.
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