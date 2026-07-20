Насмотрелись фильмов: Применение робособак в полиции сочли опасным
Михаил Пашкин заявил НСН, что искусственный интеллект применяется при распознавании лиц по камерам, а роботы полиции пока не нужны.
Россия не будет использовать робособак в полиции, так как возможны хакерские взломы, заявил глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин в разговоре с НСН.
Впервые в Казахстане робособака с искусственным интеллектом использовалась для охраны общественного порядка во время массовых мероприятий в честь Дня металлурга в Карагандинской области, сообщила пресс-служба департамента полиции региона. В режиме реального времени робот способен распознавать лица, находящиеся в поле зрения полиции. Пашкин уверен, что о таких «сотрудниках» пока рано говорить.
«Я думаю, что до собак у нас не дойдет, потому что у нас живых собак достаточно. Представьте, если хакер взломает электронные мозги этой собаки, она начнет бросаться на людей. Что будет? Будет хаос. Я считаю, что об этом пока рано говорить. В Казахстане насмотрелись, видимо, «Робокопа». У нас я такого не слышал, вряд ли нам это нужно. Дефицит кадров в полиции это точно не решит. Искусственный интеллект применяется при распознавании лиц по камерам, чтобы можно было отследить передвижение любого человека, откуда он вышел и куда пришел. Такие программы уже во всем мире используются», - рассказал он.
Участковые сегодня тратят на бумажные вопросы до 90% рабочего времени, однако цифровизация вряд ли возможна в современных реалиях, заявил в беседе с НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
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