«Я думаю, что до собак у нас не дойдет, потому что у нас живых собак достаточно. Представьте, если хакер взломает электронные мозги этой собаки, она начнет бросаться на людей. Что будет? Будет хаос. Я считаю, что об этом пока рано говорить. В Казахстане насмотрелись, видимо, «Робокопа». У нас я такого не слышал, вряд ли нам это нужно. Дефицит кадров в полиции это точно не решит. Искусственный интеллект применяется при распознавании лиц по камерам, чтобы можно было отследить передвижение любого человека, откуда он вышел и куда пришел. Такие программы уже во всем мире используются», - рассказал он.

Участковые сегодня тратят на бумажные вопросы до 90% рабочего времени, однако цифровизация вряд ли возможна в современных реалиях, заявил в беседе с НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.

