Робособака примет участие в московском забеге

Благотворительное мероприятие проходит в несколько этапов в течение года. Фонд «Спорт для Жизни» уже провел забеги в Краснодаре и Екатеринбурге, а еще три этапа пройдут 27 июля, 10 августа и 14 сентября в Санкт-Петербурге, Москве и Казани соответственно.

Особенностью московского забега в этом году станет робособака, которая повторяет повадки настоящего животного: следует за хозяином, выполняет команды и бегает. Робот выйдет на дистанцию вместе с участниками забега, а совместный старт станет наглядным воплощением идеи равных условий для каждого.

Пробежать могут все желающие, вне зависимости от возраста: предусмотрены дистанции от 50 метров до 5 километров для несовершеннолетних участников, а также от 2 километров до 21,1 километра для взрослых. Для них также запланированы забеги «Вслепую» — участники выходят на дистанцию парами: один из них надевает на глаза маску и пробует себя в роли незрячего спортсмена, а второй выступает ее волонтером поддержки. Ролями можно будет меняться.

