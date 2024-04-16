В МИРЭА научились превращать алмазные кристаллы в электронные приборы
Специалисты лаборатории «Алмазной СВЧ-электроники» РТУ МИРЭА научились превращать алмазные кристаллы в электронные приборы, сообщает телеграм-канал РТУ МИРЭА.
Отмечается, что такие приборы не боятся воздействия радиации, высоких температур и механических перегрузок. Устройствам уже нашли применение в медицинской и космической технике. Работа ведется в рамках программы развития «Приоритет-2030» РТУ МИРЭА.
По словам ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа, в вузе уже разработали экспериментальный образец блока контроля космических и ионизирующих излучений для перспективных типов российских космических аппаратов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru