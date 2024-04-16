В МИРЭА научились превращать алмазные кристаллы в электронные приборы

Отмечается, что такие приборы не боятся воздействия радиации, высоких температур и механических перегрузок. Устройствам уже нашли применение в медицинской и космической технике. Работа ведется в рамках программы развития «Приоритет-2030» РТУ МИРЭА.

По словам ректора РТУ МИРЭА Станислава Куджа, в вузе уже разработали экспериментальный образец блока контроля космических и ионизирующих излучений для перспективных типов российских космических аппаратов.

Ранее стало известно, что компания Apple намерена выпускать домашних роботов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

